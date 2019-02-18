Serdar Aziz’in eşi isyan etti
Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in, çok tartışılan tatili hakkında eşi Tuğçe Aziz, sosyal medya hesabı Instagram'dan flaş bir paylaşımda bulundu.
Tuğçe Aziz, bir takipçisinin yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alarak "Verilmiş kararların hiçbirinde 'Tatil' sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle bir şey imkansızdır" diye yazdı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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