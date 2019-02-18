Serdar Aziz’in eşi isyan etti – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri ’in eşi isyan etti

’in eşi isyan etti

Serdar Aziz’in eşi isyan etti

'ye transfer olan 'in, çok tartışılan tatili hakkında eşi , sosyal medya hesabı 'dan flaş bir paylaşımda bulundu.

, bir takipçisinin yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alarak "Verilmiş kararların hiçbirinde 'Tatil' sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle bir şey imkansızdır" diye yazdı.

  1. 18.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar Aziz’in eşi isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN