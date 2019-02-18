Hakem Palabıyık çileden çıkardı – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hakem Palabıyık çileden çıkardı

Hakem Palabıyık çileden çıkardı

Hakem Palabıyık çileden çıkardı

Palabıyık, hatalı kararlara imza atıp vermediği kart ve penaltıyla iki tarafın da tepkisini çekti.

Karşılaşmada 2 tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak 6. dakikada Diagne'nin Youssef'e hava topu mücadelesinde yaptığı hareket sonrası tartışma çıktı. Kasımpaşalılar, kart isteğinde bulunurken hakem ise bu itirazları ciddiye almadı. 42. dakikada ise Diagne, Youssef'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklese de Palabıyık devam kararı verdi. Bu arada 'ın hocası bu karara çok sinirlendi. Taraftarlar da devam kararına büyük tepki gösterdi.

Diagne'nin Youssef'in yüzüne vurduğu pozisyonda kart çıkmaması Paşa cephesinin tepkisini çekti.
  1. 18.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakem Palabıyık çileden çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN