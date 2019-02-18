CAS’ta usül zaferi – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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’ta usül zaferi

CAS’ta usül zaferi

’ın ’ya karşı ’ta elde ettiği hukuk zaferinde, Kulüp Kontrol ’nin usül hatası yaptığı ortaya çıktı.

'ın 'tan aldığı müjdeli haberin altından ilginç bir detay çıktı. Yönetimin, ile 5 Haziran 2018'de yaptığı anlaşmasında bazı eksikler olduğunu düşünen , 5 Ekim 2018'de anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Sarı-kırmızılıların deneyimli hukukçuları, bu talebin usül açısından hatalı olduğunu tespit ederek CAS'a başvuru yaptı. Yönetmeliğin 16. maddesi 1. bendinde, anlaşmaların yalnızca 10 gün içinde yargı birimi tarafından değerlendirilebileceği maddesini keşfeden hukukçular, 4 ay sonra itirazda bulunulduğunu belirtti. CAS da G.Saray'ı haklı buldu.

UEFA'DAN KURAL DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ
UEFA, Galatasaray'ın hukuk zaferi sonrası kurallarında değişiklik sinyali verdi. UEFA'nın yaptığı açıklamada, "UEFA, CAS kararından hareketle kendi kurallarında değişikliğe gitmeyi değerlendirecektir. CAS kararı, FFP'nin hedeflerine gölge düşürmez" ifadeleri kullanıldı.
  1. 18.2.2019
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