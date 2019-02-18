CAS’ta usül zaferi
Galatasaray’ın UEFA’ya karşı CAS’ta elde ettiği hukuk zaferinde, Kulüp Kontrol Yargı Birimi’nin usül hatası yaptığı ortaya çıktı.
UEFA'DAN KURAL DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ
UEFA, Galatasaray'ın hukuk zaferi sonrası kurallarında değişiklik sinyali verdi. UEFA'nın yaptığı açıklamada, "UEFA, CAS kararından hareketle kendi kurallarında değişikliğe gitmeyi değerlendirecektir. CAS kararı, FFP'nin hedeflerine gölge düşürmez" ifadeleri kullanıldı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
CAS’ta usül zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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