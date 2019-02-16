Avrupa'da VAR tartışması
Fatih Terim, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında VAR sisteminin uygulanmamasını eleştirmişti. 2 nedeni var: 1. Bazı statların yetersizliği, 2. Yeterli sayıda VAR hakemi olmaması
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya kaybederken Portekiz ekibi ilk golü penaltıdan bulmuştu. Meşin yuvarlak Marcao'nun göğsünden sekmesine rağmen İspanyol hakem Gil Manzano penaltı kararı vermişti. Fatih Terim de maç sonunda bu kararı eleştirerek "Penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde var, burada yok" ifadelerini kullanmıştı.
KÖHNE STAT SORUNU
Avrupa Ligi'nde VAR sisteminin uygulanmamasının iki sebebi var. Birincisi bu kupaya çok daha düşük bütçeli takımlar katılıyor ve oynadıkları statların şartları VAR sistemi için yeterlilik taşımıyor. VAR standartı sağlanamadığı için Avrupa Ligi'nde uygulanmıyor. Ayrıca UEFA'nın elinde VAR odasına atanacak yeterli hakem de yok.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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