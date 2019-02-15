Yüzde yüz etkiledi
“O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. İkinci yarı golü bulduk ama bu kez travma yapacak başka bir gol yedik. Buralarda böyle gol yerseniz altından kalkmak zor”
TUR ZOR AMA DENEYECEĞİZ
Ancak bu sefer travma yapacak başka bir gol yedik. Buralarda böyle gol yerseniz altından kalkması zor oluyor açıkçası. Bu gol bayağı bizde kötü bir etki yaptı. Pozisyonlarımız var ama net değildi. Ummadığımız doğru oynadığımız anlarda iki devrede yediğimiz iki gol bizi mağlubiyete götürdü." Terim turun zora girdiğini belirterek, "Açıkçası artık işimiz çok zor. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Futbolda bitmeden ümidi kaybetmek yok. Kolay mı? Tabii ki zor her şeyi deneyeceğiz."
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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