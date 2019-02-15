Yüzde yüz etkiledi – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Yüzde yüz etkiledi

Yüzde yüz etkiledi

“O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. İkinci yarı golü bulduk ama bu kez travma yapacak başka bir gol yedik. Buralarda böyle gol yerseniz altından kalkmak zor”

Galatasaray Fatih Terim, penaltıdan yedikleri golün maçın seyrine kendileri açısından olumsuz etki ettiği söyledi. "O ana kadar iyi giden bir oyun var. Çok da sert bir top. Biz de baktık ama malesef hakemin kararı öyle oldu. O gol oyunumuza yüzde yüz etki etti. Çünkü o ana kadar bulduğumuz pozisyonlar da var" diyen tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Devre sonuna kadar toparlar gibi olduk. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Golden sonra daha da tempomuzu artırdık.

TUR ZOR AMA DENEYECEĞİZ
Ancak bu sefer travma yapacak başka bir gol yedik. Buralarda böyle gol yerseniz altından kalkması zor oluyor açıkçası. Bu gol bayağı bizde kötü bir etki yaptı. Pozisyonlarımız var ama net değildi. Ummadığımız doğru oynadığımız anlarda iki devrede yediğimiz iki gol bizi mağlubiyete götürdü." Terim turun zora girdiğini belirterek, "Açıkçası artık işimiz çok zor. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. bitmeden ümidi kaybetmek yok. Kolay mı? Tabii ki zor her şeyi deneyeceğiz."
  1. 15.2.2019
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