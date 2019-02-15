UEFA’dan paylaşım – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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’dan paylaşım

UEFA’dan paylaşım

Twitter’da 2000 yılındaki şampiyonluk videosu paylaşıldı, “2019’da tekrar kazanırlar mı” denildi.

TT Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde resmi hesabından sürpriz bir paylaşım yapıldı. UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı 'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılını bir video ile hatırlattı. mücadelesi öncesi Galatasaray'ı şampiyonluğa aday gösteren UEFA, Aslan figürüyle birlikte "Kupayı 2019'da tekrar kazanırlar mı?" sorusunu takipçilerine yöneltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 15.2.2019
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