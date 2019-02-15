UEFA’dan paylaşım
Twitter’da 2000 yılındaki şampiyonluk videosu paylaşıldı, “2019’da tekrar kazanırlar mı” denildi.
TT Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından sürpriz bir paylaşım yapıldı. UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılını bir video ile hatırlattı. Benfica mücadelesi öncesi Galatasaray'ı şampiyonluğa aday gösteren UEFA, Aslan figürüyle birlikte "Kupayı 2019'da tekrar kazanırlar mı?" sorusunu takipçilerine yöneltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
- 15.2.2019
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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