UEFA’dan paylaşım

TT Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından sürpriz bir paylaşım yapıldı. UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılını bir video ile hatırlattı. Benfica mücadelesi öncesi Galatasaray'ı şampiyonluğa aday gösteren UEFA, Aslan figürüyle birlikte "Kupayı 2019'da tekrar kazanırlar mı?" sorusunu takipçilerine yöneltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.



