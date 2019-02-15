Benfica’da 6 önemli eksik – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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’da 6 önemli eksik

Benfica’da 6 önemli eksik

'da dün akşam 6 eksik vardı.

Sakatlıkları bulunan 3 oyuncusunun yanı sıra, 3 as futbolcusu da maçın kadrosunda yer almadı. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel, Fejsa ve Conti ile as oyuncular Grimaldo, Pizzi ile Jonas, 'a getirilmedi.
  1. 15.2.2019
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