Avrupa’daki ilk golünü attı – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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’daki ilk golünü attı

Avrupa’daki ilk golünü attı

'ın yeni transferi , kupaları kariyerindeki ilk golünü dün akşam attı.

Kongolu oyuncu daha önce oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi ön eleme ve 6 Ligi karşılaşmasında gol atamamıştı. , kariyerindeki 84 resmi maçta toplam 10 gol attı.

  1. 15.2.2019
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