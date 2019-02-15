Aslan'dan umut kesilmez – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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Aslan'dan umut kesilmez

Aslan'dan umut kesilmez

Salvio’nun penaltıdan attığı golle geriye düşen temsilcimiz, Luyindama ile skoru eşitledi Ancak Seferovic son sözü söyledi. Şimdi herkes Cimbom’dan yeni bir destan bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen , Ligi'ne de kötü bir giriş yaptı. Son 32 turunda 'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar sahayı 2-1 mağlup terk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Benfica kalesi önünde pozisyonlar bulsa da son vuruşları yapamadı. 27. dakikada ise İspanyol hakem Gil Manzano, Marcao'nun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Salvio topu ağlara bıraktı. Galatasaray ikinci yarıya umutlu başladı. Nagatomo'nun ortasında Luyindama kafa vuruşu ile skoru denge getirdi.

CİMBOM NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray tribünleri çiçek açsa da 64'te Seferovic mağlubiyeti getiren golü ağlara bıraktı. Rövanş 21 Şubat'ta oynanacak ve şimdi herkes Kupası sahibi Galatasaray'dan yine bir imkansıza imza atmasını bekliyor. Galatasaray'ın son 16'ya kalabilmesi için deplasmanda oynanacak maçta rakibini iki farklı skorla veya 3-2, 4-3 gibi skorlarla mağlup etmesi gerekiyor. 0-0, 1-0 ve 1-1'lik skorlarda Portekiz takımı tur atlayacak. 2-1'lik Galatasaray galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek. 2-2, 3-3 gibi gollü beraberlikler de Benfica'ya yarayan skorlar.

99 LANETİ
Galatasaray, Benfica karşısında Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıktı. Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Benfica karşısında da 'Dalya' diyemedi. Cimbom, son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 107. yenilgisini alan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

PENALTILARI TUTAMIYOR
Muslera'nın penaltılardaki çaresizliği devam ediyor. Uruguaylı eldiven bu sezon kalesine gelen 10 penaltının 8'ini durduramadı. Nando, geçen sezon da 8 penaltı vuruşunun 7'sini ağlarında görmüştü.

AKBABA ALINMADI
Uzun süren sakatlığından yeni kurtulan , teknik heyet tarafından mücadelenin kadrosuna alınmadı. Akbaba'nın yerine Yusun Akgün listeye yazıldı. Emre, maçında 4 dakika oynadı.

BENFİCA İLK KEZ KAZANDI
Ön elemeler dahil deplasmanında çıktığı hiçbir Avrupa maçını kazanamayan (4B/3M) Benfica, ilk galibiyetini dün akşam Galatasaray karşısında aldı.

  1. 15.2.2019
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