Aslan'dan umut kesilmez

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne de kötü bir giriş yaptı. Son 32 turunda Benfica'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar sahayı 2-1 mağlup terk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Benfica kalesi önünde pozisyonlar bulsa da son vuruşları yapamadı. 27. dakikada ise İspanyol hakem Gil Manzano, Marcao'nun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Salvio topu ağlara bıraktı. Galatasaray ikinci yarıya umutlu başladı. Nagatomo'nun ortasında Luyindama kafa vuruşu ile skoru denge getirdi.



CİMBOM NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray tribünleri çiçek açsa da 64'te Seferovic mağlubiyeti getiren golü ağlara bıraktı. Rövanş 21 Şubat'ta oynanacak ve şimdi herkes UEFA Kupası sahibi Galatasaray'dan yine bir imkansıza imza atmasını bekliyor. Galatasaray'ın son 16'ya kalabilmesi için deplasmanda oynanacak maçta rakibini iki farklı skorla veya 3-2, 4-3 gibi skorlarla mağlup etmesi gerekiyor. 0-0, 1-0 ve 1-1'lik skorlarda Portekiz takımı tur atlayacak. 2-1'lik Galatasaray galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek. 2-2, 3-3 gibi gollü beraberlikler de Benfica'ya yarayan skorlar.



99 LANETİ

Galatasaray, Benfica karşısında Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıktı. Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Benfica karşısında da 'Dalya' diyemedi. Cimbom, son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 107. yenilgisini alan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



PENALTILARI TUTAMIYOR

Muslera'nın penaltılardaki çaresizliği devam ediyor. Uruguaylı eldiven bu sezon kalesine gelen 10 penaltının 8'ini durduramadı. Nando, geçen sezon da 8 penaltı vuruşunun 7'sini ağlarında görmüştü.



AKBABA ALINMADI

Uzun süren sakatlığından yeni kurtulan Emre Akbaba, teknik heyet tarafından mücadelenin kadrosuna alınmadı. Akbaba'nın yerine Yusun Akgün listeye yazıldı. Emre, Trabzon maçında 4 dakika oynadı.



BENFİCA İLK KEZ KAZANDI

Ön elemeler dahil Türkiye deplasmanında çıktığı hiçbir Avrupa maçını kazanamayan (4B/3M) Benfica, ilk galibiyetini dün akşam Galatasaray karşısında aldı.