Sakatlık bile durduramadı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sakatlık bile durduramadı

Sakatlık bile durduramadı

Avrupa’da 16, ligde ise 68 kez oyuncuları kullanamayan , 3 kulvarda mücadeleyi bırakmadı.

Üç kulvarda devam eden Aslan'ı sakatlıklar bile durduramadı. Takımda sezon başından beri üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 16, 'de 68 kez çeşitli oyuncularından yararlanamadı. Sakatlık veya ceza yüzünden maç kaçırmayan sadece 5 isim vardı. Onlar da Muslera, Ozan, Linnes, Muğdat ve Yunus oldu.

EN ÇOK MAÇ KAÇIRAN EMRE
En çok maç kaçıran isimlerin başında Akbaba geldi. 26 yaşındaki futbolcu, 'nde 5, ligde 13 ve kupada 4 mücadelede sakatlığı nedeniyle 22 karşılaşmada forma giyemedi. Emre'yi Nagatomo izledi. Japon sol bek, ciğerlerindeki rahatsılık yüzünden Devler Ligi'nde 1, ligde 3 maçta oynamadı. Asya Kupası'na gittiği dönemde de 3 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 9 maça çıkamadı. 3. sırada 7 maç kaçıran var. Sambacı, 5 mücaleyi sakatlık, 2 maçı da cezası nedeniyle oynayamadı.

  1. 12.2.2019
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