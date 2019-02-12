Sakatlık bile durduramadı

Üç kulvarda devam eden Aslan'ı sakatlıklar bile durduramadı. Takımda sezon başından beri üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 16, Süper Lig'de 68 kez çeşitli oyuncularından yararlanamadı. Sakatlık veya ceza yüzünden maç kaçırmayan sadece 5 isim vardı. Onlar da Muslera, Ozan, Linnes, Muğdat ve Yunus oldu.



EN ÇOK MAÇ KAÇIRAN EMRE

En çok maç kaçıran isimlerin başında Emre Akbaba geldi. 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 5, ligde 13 ve kupada 4 mücadelede sakatlığı nedeniyle 22 karşılaşmada forma giyemedi. Emre'yi Nagatomo izledi. Japon sol bek, ciğerlerindeki rahatsılık yüzünden Devler Ligi'nde 1, ligde 3 maçta oynamadı. Asya Kupası'na gittiği dönemde de 3 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 9 maça çıkamadı. 3. sırada 7 maç kaçıran Fernando var. Sambacı, 5 mücaleyi sakatlık, 2 maçı da cezası nedeniyle oynayamadı.