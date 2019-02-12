Sakatlık bile durduramadı
Avrupa’da 16, ligde ise 68 kez oyuncuları kullanamayan Galatasaray, 3 kulvarda mücadeleyi bırakmadı.
Üç kulvarda devam eden Aslan'ı sakatlıklar bile durduramadı. Takımda sezon başından beri üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde 16, Süper Lig'de 68 kez çeşitli oyuncularından yararlanamadı. Sakatlık veya ceza yüzünden maç kaçırmayan sadece 5 isim vardı. Onlar da Muslera, Ozan, Linnes, Muğdat ve Yunus oldu.
EN ÇOK MAÇ KAÇIRAN EMRE
En çok maç kaçıran isimlerin başında Emre Akbaba geldi. 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 5, ligde 13 ve kupada 4 mücadelede sakatlığı nedeniyle 22 karşılaşmada forma giyemedi. Emre'yi Nagatomo izledi. Japon sol bek, ciğerlerindeki rahatsılık yüzünden Devler Ligi'nde 1, ligde 3 maçta oynamadı. Asya Kupası'na gittiği dönemde de 3 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 9 maça çıkamadı. 3. sırada 7 maç kaçıran Fernando var. Sambacı, 5 mücaleyi sakatlık, 2 maçı da cezası nedeniyle oynayamadı.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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