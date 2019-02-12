646 gün oldu – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 646 gün oldu

646 gün oldu

646 gün oldu

, Stadı'nda 646 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

, Stadı'nda 646 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde evindeki son yenilgisini 6 Mayıs 2017'de karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu mağlubiyetin ardından taraftarı önünde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, evinde yenilmediği 30 müsabakada 81 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.

  1. 12.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

646 gün oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN