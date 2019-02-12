1 gol sonrası Fenerbahçe!

Trabzon derbisinde penaltıdan attığı golle hem sarıkırmızılı takımla çıktığı ilk maçında siftah yapan Senegalli forvet, doludizgin devam ediyor. Ligdeki toplam gol sayısını 21'e yükselten 27 yaşındaki futbolcu, bir gol daha atması halinde Fenerbahçe'nin ligdeki toplam gol sayısına yetişecek. Diagne, hedefinin Gomis'in gol sayısını (29) geçmek olduğunu söylemişti.



SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİR

Trabzon maçı öncesi saç stilini değiştiren Diagne'nin kafa toplarımdaki başarısızlığı saçlarını gündeme getirdi. Golcü futbolcu için kafa vuruşlarını iyi yapamaması nedeniyle sosyal medyada stilini değiştirmesi yönünde yorumlar yapıldı. İşte onlardan bazıları: "Diagne acilen bu saç stilini kessin topa yanlış yön veriyor", "Saç olmasa goldü. Çıkar o saçı Diagne", "Sadece ayak değil kafa da lazım gol için. Değişmeli bu stil."