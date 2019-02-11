Telekom’dan çıkış yok
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Telekom’dan çıkış yok

Telekom’dan çıkış yok

Sahasında son kurbanı olan , taraftarı önünde yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.

, taraftarı önünde rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılıların, Stadı'ndaki son kurbanı olurken, yenilmezlik serisi de tam 30 maça çıktı. Bu süreçte rakiplerini 25 kez mağlup eden Aslan, 5 de beraberlik aldı. Bu sezonki 4 yenilgisini de deplasmanda alan Cimbom, evinde rakiplerinin kabusu oldu. Bu sezon sahasında oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik alan Galatasaray, iç saha puan durumunda da ilk sırayı aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 10 gol gördü.


U21'LER SON DAKİKADA GÜLDÜ

Galatasaray U21 Takımı, 'nde karşılaştığı Trabzonspor'u son dakika golüyle yendi. 8. dakikada geriye düşen sarı-kırmızılılar, 37'de Recep, 90'da da Metehan'ın golüyle öne geçti. 'ın 2-1 kazandığı maçı teknik direktör de izledi. Bu arada alt yaş kategorilerindeki diğer sonuçlar şöyle: Galatasaray U16-Ümraniye: 4-0, Galatasaray U15-Ümraniye: 1-0.

MITROGLOU'NA ŞANS VERMEDİ

Aslan'ın Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou, dün kulübede kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan maçında şans verdiği Yunan golcüye Trabzonspor karşısında ihtiyaç duymadı. Bu arada Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesi 30 yaşındaki golcü için uzun süre tezahüratlarda bulundu.

HENRY ONYEKURU BİLDİĞİNİZ GİBİ

Bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Henry Onyekuru, dün akşam da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Nijeryalı futbolcu, sol kanattan yaptığı bindirmelerle rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Bu arada yıldız futbolcu, 3 şutundan 2'sinde isabet sağladı.

BİYONİK ADAM BADOU NDIAYE

Türk Telekom'da dün akşam öne çıkan isimlerinden biri Badou Ndiaye'ydi. Senegalli orta saha, oyunda kaldığı 86 dakikada önemli işler yaptı. Oyunun her iki yönüdü de kullanan 28 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı. Ndiaye, ikili mücadelelerde de rakiplerine üstünlük sağladı.

  1. 11.2.2019
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