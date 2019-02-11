Amansız takip

Galatasaray fırsatı kaçırmadı. Lider Başakşehir puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve için yeniden iddialı konuma geldi. Ev sahibi ekip, taraftarlarının da desteğiyle maça fırtına gibi başladı. Trabzonspor'u sahasına hapseden sarı-kırmızılılar arka arkaya yakaladıkları pozisyonların ardından 21. dakikada gole ulaştı. Hakem Ümit Öztürk, Arda ile karşı karşıya geldiği pozisyonda Onyekuru'nun yerde kalmasına penaltı çaldı. Mbaye Diagne kazanılan atışı gole çevirdi.



SON ANA KADAR SAVAŞTI



Golün ardından toparlanan Trabzonspor, 30'da Hugo Rodallega ile karşılık verse de Belhanda 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Faslı yıldız, ayrıca 51. dakikada 1 gol daha buldu ve skoru ilan etti. Aleyhine çalınan hakem kararlarının da etkisiyle moralman çöken bordo-mavililer buna rağmen kale önünde etkili olsa da umutlanmalarını sağlayacak golü bir türlü bulamadılar. Sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 39 puana ulaştı ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı da 6'ya düşürmüş oldu.



YUTO HIZLI BAŞLADI



Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösteren Yuto Nagatomo, Trabzonspor'a karşı ilk 11'de görev yaptı. 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer alan Japon yıldız, formda görünürken skora da etki etmeyi ihmal etmedi. Nagatomo, Belhanda'nın skoru 2-1'e getiren golünde asist yapan isimdi.



SİFTAH YAPTI



Hatay ile oynanan kupa maçıyla sahalara dönen Emre Akbaba dün de 135 gün sonra bir lig maçında forma giydi. 28 Eylül 2018'de Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan oyuncu, 89. dakikada Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.



YABANCILARA EMANET



Galatasaray, Trabzonspor maçına da yabancılardan kurulu ilk 11'le çıktı. Alanya karşısında da 11 yabancıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, Mitroglou ise bu kez kulübedeydi. Yabancı sayısının tartışıldığı bir dönemde teknik direktör Fatih Terim tüm kozlarını sahaya sürerken ikinci yarıda ise 3 yerli isme görev verdi. Feghouli, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda'nın yerine Yunus, Selçuk ve Emre girdi.



GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Fatih Terim, kadroda 3 değişikliğe gitti. Alanyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı olan Mariano Filho, müsabakanın kadrosunda yer almazken, Mitroglou da yedekler arasında kaldı. Terim, bu oyuncuların yerine Nagatomo, Donk ve Diagne'yi görevlendirdi.



SINIRDA GEÇTİLER



Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımda Mariano, bordo mavili ekipte ise Rodallega ve Ekuban sarı kart sınırındaydı. Mariano kadroda yer almazken Trabzonsporlu iki oyuncu ise maçı sarı kart görmeden sorunsuz atlattı.



TRİBÜNDEN DESTEK



Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı olan Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Mariano Filho derbi mücadelesini tribünden takip etti. Fernando cezası, Mariano sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Sinan Gümüş de dün akşamki Trabzon maçıyla cezasını tamamladı.