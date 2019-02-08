Pazar şöleni
Pazar günü tribünleri dolduracak olan taraftarlar, Trabzonspor maçı için iki farklı koreografi hazırladı.
Yenİ transferlerle gelecek için umutlanan Galatasaray taraftarları, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi. Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin biletleri satışa çıktı. 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800 ve 900 liradan satışa sunulan biletlei GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri öncelikli olarak alabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren ise genel satışa sunulacak
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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