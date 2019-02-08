Pazar şöleni

Yenİ transferlerle gelecek için umutlanan Galatasaray taraftarları, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi. Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.



Galatasaray-Trabzonspor derbisinin biletleri satışa çıktı. 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800 ve 900 liradan satışa sunulan biletlei GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri öncelikli olarak alabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren ise genel satışa sunulacak