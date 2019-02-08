Pazar şöleni – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Pazar şöleni

Pazar şöleni

Pazar günü tribünleri dolduracak olan taraftarlar, maçı için iki farklı koreografi hazırladı.

Yenİ transferlerle gelecek için umutlanan taraftarları, pazar günü oynanacak maçına damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kritik maçta iki farklı koreografi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca 'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi. Diagne'yi izlemeyi dört gözle bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri dolduracak gibi görünüyor.

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin biletleri satışa çıktı. 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800 ve 900 liradan satışa sunulan biletlei Bonus kart ve GS Mobile sahipleri öncelikli olarak alabilecek. Bugün saat 11.00'den itibaren ise genel satışa sunulacak

  1. 8.2.2019
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