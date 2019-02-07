UEFA Kupası Türkiye'de

Turnuvanın sponsorlarından araç kiralama şirketi Enterprise Rent-ACar, Bakü'de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı iki gün boyunca İstanbul'da sergiledi.

UEFA KUPASI ARTIK ÇOK ZOR



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nın kazanan kadrosunda yer alan Ergün Penbe ve Hakan Ünsal, 19 yıl sonra kupayla tekrar buluştu. İki efsane, UEFA Kupası serüveni sürecinde yaşadıklarını ve Galatasaray'ın son durumu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Kupaya uzun yıllar sonra dokunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Penbe, "19 yıl bu kupaya başka bir takım ulaşamadı. Bu kupanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Hatta bize değer kattı" dedi.

DOKUNAMAMIŞTIM!



Hakan Ünsal da kupayı gördüğünde bir kez daha gururlandığını belirterek şöyle konuştu: "Türk futbolu için önemli bir kupaydı. Bu kupa kazanıldığında yaklaşık 4 yıllık emek ve sürecin eseriydi" dedi. Bu arada efsane takımın efsane sol beki Ergün Penbe'nin "Kupayı aldığımızda dokunma şansım olmadı. Resmim var mı onu bile bilmiyorum" sözleri dikkatlerden kaçmadı.