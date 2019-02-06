Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti.
Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.
Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.
GALATASARAY KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.
- 6.2.2019 09:54
- Güncelleme: 6.2.2019 10:46
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Hakem faciası
Toplam 4
Yorum
Adem Koca Trabzonsporun başka pozisyonu yok mu? Lütfen ümraniyespor a da saygı duyun...
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Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
Toplam 2
Yorum
başın saolsun hocam allah rahmet eylesin hocam. allah acını hafifletsin inş.
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Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
Toplam 2
Yorum
çakır merhum talat terime rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum
Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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