Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'in babası vefat etti

Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti

Teknik Direktörü 'in babası , 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Teknik Direktörü 'in babası , 'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti.

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

GALATASARAY KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

  1. 6.2.2019 09:54
  2. Güncelleme: 6.2.2019 10:46
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