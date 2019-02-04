Maicon satılacak!
07 Mayıs 2019, Salı
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'a Al-Nassr talip!

Maicon'a Al-Nassr talip!

Luyindama’nın gelişiyle yabancı kontenjanına takılan ve sözleşmesi askıya alınan ’a ’dan talip çıktı.

Al Nassr Kulübü, Brezilyalı stoper için ile görüşmelere başladı. Cimbom 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı. İlk etapta 3 milyon euro bonservis öneren Al Nassr'ın teklifi 4 milyon euro'ya çıkardığı ve transferin bitmek üzere olduğu bildirildi.

Yuto Nagatomo bekleniyor
Asya Kupası tamamlandı. finalde 'a kaybederek kupaya uzanamazken G.Saray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Terim'den izin alan oyuncunun, maçına kadar takı ma katılması bekleniyor. Öte yandan yokluğu hisse - - dilen yıldız futbolcu, kaçan kupanın ardından, "Bu hayal kırıklığı, gelecek için itici güç olacaktır" dedi.

Luyindama 5 milyon Euro
Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi, Luyindama transferiyle ilgili konuştu. Venanzi, "3 milyon euro kazandık. Buna ihtiyacımız vardı. Ayrıca Galatasaray Luyindama'yı satın almak isterse 5 milyon euro ödeyecek" açıklamasını yaptı. Öte yandan G.Saray'ın yeni transferi ilk maçında 58 kez topla buluştu, yüzde 89 pas yüzdesi ile oynadı. Hiç top kapamadı. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı. 2 pas arası yaptı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 şut engelleyip, 3 de uzaklaştırma yaptı.
  1. 4.2.2019
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