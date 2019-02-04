Maicon'a Al-Nassr talip!
Luyindama’nın gelişiyle yabancı kontenjanına takılan ve sözleşmesi askıya alınan Maicon’a Suudi Arabistan’dan talip çıktı.
Yuto Nagatomo bekleniyor
Asya Kupası tamamlandı. Japonya finalde Katar'a kaybederek kupaya uzanamazken G.Saray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Terim'den izin alan oyuncunun, Trabzon maçına kadar takı ma katılması bekleniyor. Öte yandan yokluğu hisse - - dilen yıldız futbolcu, kaçan kupanın ardından, "Bu hayal kırıklığı, gelecek için itici güç olacaktır" dedi.
Luyindama 5 milyon Euro
Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi, Luyindama transferiyle ilgili konuştu. Venanzi, "3 milyon euro kazandık. Buna ihtiyacımız vardı. Ayrıca Galatasaray Luyindama'yı satın almak isterse 5 milyon euro ödeyecek" açıklamasını yaptı. Öte yandan G.Saray'ın yeni transferi ilk maçında 58 kez topla buluştu, yüzde 89 pas yüzdesi ile oynadı. Hiç top kapamadı. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı. 2 pas arası yaptı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 şut engelleyip, 3 de uzaklaştırma yaptı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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