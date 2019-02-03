Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı... – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı...

Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı...

Maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle Terim erken ayrılırken onun yerine yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle Terim erken ayrılırken onun yerine yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Beklenen futbolu sergileyemediklerini ve 1 puana üzüldüklerini belirten Davala hakeme yüklendi. Genç çalıştırıcı, "Yeni oyuncularımız vardı ve bir uyum sorunu yaşandı. Ayrıca hakem 4 dakika uzatma verdi, bu 4 dakika ikinci yarının zamanı değildi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?" ifadelerini kullandı.

  1. 3.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN