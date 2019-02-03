Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı...

Maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle Terim erken ayrılırken onun yerine yardımcı antrenör Ümit Davala açıklamalarda bulundu. Beklenen futbolu sergileyemediklerini ve 1 puana üzüldüklerini belirten Davala hakeme yüklendi. Genç çalıştırıcı, "Yeni oyuncularımız vardı ve bir uyum sorunu yaşandı. Ayrıca hakem 4 dakika uzatma verdi, bu 4 dakika ikinci yarının zamanı değildi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?" ifadelerini kullandı.