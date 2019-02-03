Davala hakeme yüklendi! Acelesi vardı...
Maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle Terim erken ayrılırken onun yerine yardımcı antrenör Ümit Davala açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle Terim erken ayrılırken onun yerine yardımcı antrenör Ümit Davala açıklamalarda bulundu. Beklenen futbolu sergileyemediklerini ve 1 puana üzüldüklerini belirten Davala hakeme yüklendi. Genç çalıştırıcı, "Yeni oyuncularımız vardı ve bir uyum sorunu yaşandı. Ayrıca hakem 4 dakika uzatma verdi, bu 4 dakika ikinci yarının zamanı değildi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?" ifadelerini kullandı.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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