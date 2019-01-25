Stuttgart'tan Bayern Münih'e Ozan Kabak için ret!
Ozan Kabak’ı 11 milyon euro’ya koparan Stuttgart’a Bayern Münih tarafından bir teklif geldiği iddia edildi.
Almanya'nın önemli gazetesi Bild'e göre; Bayern, Ozan'ı alıp, Stuttgart'a kiralamayı teklif etti. Ancak Stuttgart bunu kabul etmedi. Bayern de geri adım attı. Daha önce Bayern Münih'in Ozan'ın sonraki satışı hakkında anlaşma yaptığı konuşuluyordu.
GÖZTEPE MAÇI YILDIRIM'IN
Galatasaray'ın yarın deplasmanda Göztepe ile Süper Lig'de yapacağı maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım bu sezon Aslan'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, Kasımpaşa maçında Cimbom'a 1 sarı kart ve 1 penaltı cezası çıktı.
FERNANDO'YA KART UYARISI
Sarı-kırmızılıların bu sezon 7'si Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 sarı kart gören Fernando, Göztepe maçında sınırda bulunuyor. Teknik heyet tarafından uyarılan Brezilyalı yıldız, Göztepe maçında kart görmesi durumunda Alanya deplasmanında olmayacak.
BOLUSPOR BİLETİ SATIŞTA
Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor'u ağırlayacak Galatasaray maçın biletlerini satışa sundu. Dün GS Bonus ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkan biletler bugün GS Logolu passolig sahiplerine satılacak. Fiyatlar 40 ila 300 TL arasında.
JEM PAUL GİTTİ
Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Paul Karacan, Millwall'dan ayrılarak Avustralya'dan Central Coast Mariners ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kariyerine Reading'de başlayan Karacan; Bournemouth, Millwall, Bolton ve Bursaspor formaları da giymişti.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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