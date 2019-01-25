Stuttgart'tan Bayern Münih'e Ozan Kabak için ret!

Almanya'nın önemli gazetesi Bild'e göre; Bayern, Ozan'ı alıp, Stuttgart'a kiralamayı teklif etti. Ancak Stuttgart bunu kabul etmedi. Bayern de geri adım attı. Daha önce Bayern Münih'in Ozan'ın sonraki satışı hakkında anlaşma yaptığı konuşuluyordu.



GÖZTEPE MAÇI YILDIRIM'IN



Galatasaray'ın yarın deplasmanda Göztepe ile Süper Lig'de yapacağı maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım bu sezon Aslan'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, Kasımpaşa maçında Cimbom'a 1 sarı kart ve 1 penaltı cezası çıktı.



FERNANDO'YA KART UYARISI



Sarı-kırmızılıların bu sezon 7'si Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 sarı kart gören Fernando, Göztepe maçında sınırda bulunuyor. Teknik heyet tarafından uyarılan Brezilyalı yıldız, Göztepe maçında kart görmesi durumunda Alanya deplasmanında olmayacak.



BOLUSPOR BİLETİ SATIŞTA



Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor'u ağırlayacak Galatasaray maçın biletlerini satışa sundu. Dün GS Bonus ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkan biletler bugün GS Logolu passolig sahiplerine satılacak. Fiyatlar 40 ila 300 TL arasında.



JEM PAUL GİTTİ



Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Paul Karacan, Millwall'dan ayrılarak Avustralya'dan Central Coast Mariners ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kariyerine Reading'de başlayan Karacan; Bournemouth, Millwall, Bolton ve Bursaspor formaları da giymişti.