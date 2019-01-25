Stuttgart'tan Bayern Münih'e Ozan Kabak için ret!
25 Ocak 2019, Cuma
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Stuttgart'tan 'e için ret!

Stuttgart'tan Bayern Münih'e Ozan Kabak için ret!

’ı 11 milyon euro’ya koparan Stuttgart’a tarafından bir teklif geldiği iddia edildi.

Almanya'nın önemli gazetesi Bild'e göre; Bayern, Ozan'ı alıp, Stuttgart'a kiralamayı teklif etti. Ancak Stuttgart bunu kabul etmedi. Bayern de geri adım attı. Daha önce 'in Ozan'ın sonraki satışı hakkında anlaşma yaptığı konuşuluyordu.

GÖZTEPE MAÇI YILDIRIM'IN

'ın yarın deplasmanda ile 'de yapacağı maçın hakemi oldu. Yıldırım bu sezon Aslan'ın 'yı 4-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, Kasımpaşa maçında Cimbom'a 1 sarı kart ve 1 penaltı cezası çıktı.

FERNANDO'YA KART UYARISI

Sarı-kırmızılıların bu sezon 7'si Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 sarı kart gören , Göztepe maçında sınırda bulunuyor. Teknik heyet tarafından uyarılan Brezilyalı yıldız, Göztepe maçında kart görmesi durumunda Alanya deplasmanında olmayacak.


BOLUSPOR BİLETİ SATIŞTA

son 16 turu rövanşında 'u ağırlayacak Galatasaray maçın biletlerini satışa sundu. Dün GS Bonus ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkan biletler bugün GS Logolu passolig sahiplerine satılacak. Fiyatlar 40 ila 300 TL arasında.

JEM PAUL GİTTİ

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jem Paul Karacan, Millwall'dan ayrılarak Avustralya'dan Central Coast Mariners ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kariyerine Reading'de başlayan Karacan; Bournemouth, Millwall, Bolton ve formaları da giymişti.

  1. 25.1.2019
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