Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Kulübü Başkanı , uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in kontrollerin ardından taburcu edildiği belirtildi.

'a santrfor kazandırmak için yoğun çaba sarfeden başkan , hastaneye kaldırıldı.

Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı belirtild

  1. 26.1.2019 01:42
  2. Güncelleme: 26.1.2019 01:56
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