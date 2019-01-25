Galatasaray'a santrfor kazandırmak için yoğun çaba sarfeden başkan Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı belirtild