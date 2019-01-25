Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in kontrollerin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Galatasaray'a santrfor kazandırmak için yoğun çaba sarfeden başkan Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Cengiz'in yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı belirtild
- 26.1.2019 01:42
- Güncelleme: 26.1.2019 01:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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