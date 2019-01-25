Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu
Araç kiralama firması MOOV by Garenta, Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni forma sırt sponsoru oldu.
"TÜRK SPORUNUN DESTEKÇİSİYİZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Daha önce Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- 25.1.2019 15:25
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.