Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu
25 Ocak 2019, Cuma
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’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu

Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu

Araç kiralama firması by Garenta, Futbol Takımı’nın yeni forma sırt sponsoru oldu.

'ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu. bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama firması Garenta, by Garenta markasıyla sarı-kırmızılıların forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Galatasaray'ın ve 'nda yapacağı maçlarda forma sırt sponsoru olarak yer alacak.

"TÜRK SPORUNUN DESTEKÇİSİYİZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Daha önce Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
  1. 25.1.2019 15:25
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