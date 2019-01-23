Galatasaray'dan transfer açıklaması!
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'dan açıklaması!

Galatasaray'dan transfer açıklaması!

kulübü resmi sitesinden çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

'ın yaptığı açıklama;

Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü?

  1. 23.1.2019 13:14
  2. Güncelleme: 23.1.2019 13:19
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