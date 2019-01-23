Galatasaray'dan transfer açıklaması!
Galatasaray kulübü resmi sitesinden transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklama;
Değerli Galatasaray Camiası,
Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.
Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.
Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.
Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.
Camiamıza saygıyla duyururuz.
Galatasaray Spor Kulübü?
- 23.1.2019 13:14
- Güncelleme: 23.1.2019 13:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'dan transfer açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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