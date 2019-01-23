Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.