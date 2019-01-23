Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları

son 16 turunda 1. Lig temsilcisi ile dün karşılaşan , Spor 'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



  1. 23.1.2019 16:45
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