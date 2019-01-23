Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile dün karşılaşan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 23.1.2019 16:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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