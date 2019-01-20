Gomis unutmadı
20 Ocak 2019, Pazar
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unutmadı

Gomis unutmadı

, eski takımına başarılar diledi.

, eski takımına başarılar diledi. Aslanlarla fotoğraf çekilip, internette paylaşan Fransız golcü altına, "İkinci yarı için aileme başarılar diliyorum. Aslan mücadeleye hazır. 6 puan bizim için hiçbir şey değil" notunu düştü.

  1. 20.1.2019
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