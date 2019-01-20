Gomis unutmadı

Bafetimbi Gomis, eski takımına başarılar diledi. Aslanlarla fotoğraf çekilip, internette paylaşan Fransız golcü altına, "İkinci yarı için aileme başarılar diliyorum. Aslan mücadeleye hazır. 6 puan bizim için hiçbir şey değil" notunu düştü.