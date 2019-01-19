Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR'ı Barış Şimşek
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış şimşek oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar bulunacak.
5 günde 4 kez VAR odasına girdi
Ligin ilk yarısında 26 VAR, 4 de AVAR olarak toplamda 30 defa VAR odasına girerek bu alanda zirvede yer alan Barış Şimşek, ikinci yarıya da hızlı başladı. Şimşek, Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanan Antalyaspor-Göztepe ve 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak görev yapmıştı. Süper Lig'de dün akşam Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasında AVAR olarak hizmet veren 42 yaşındaki hakem, bu akşam Galatasaray'ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın da VAR'ı oldu.
Şimşek, böylece 5 günde 4 defa VAR odasına girmiş olacak.
- 19.1.2019 12:38
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR'ı Barış Şimşek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.