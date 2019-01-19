Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR'ı Barış Şimşek
19 Ocak 2019, Cumartesi
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-Ankaragücü maçının VAR'ı

Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR'ı Barış Şimşek

Süper Lig'in 18. haftasında 'ın bu akşam sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın 'i (VAR) oldu.

, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar bulunacak.

5 günde 4 kez VAR odasına girdi
Ligin ilk yarısında 26 VAR, 4 de AVAR olarak toplamda 30 defa VAR odasına girerek bu alanda zirvede yer alan Barış Şimşek, ikinci yarıya da hızlı başladı. Şimşek, Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanan Antalyaspor-Göztepe ve 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede olarak görev yapmıştı. Süper Lig'de dün akşam Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasında AVAR olarak hizmet veren 42 yaşındaki hakem, bu akşam Galatasaray'ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın da VAR'ı oldu.
Şimşek, böylece 5 günde 4 defa VAR odasına girmiş olacak.
  1. 19.1.2019 12:38
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