Galatasaray'dan flaş Emre Çolak açıklaması
18 Ocak 2019, Cuma
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'dan flaş açıklaması

Galatasaray'dan flaş Emre Çolak açıklaması

'da hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.

'da hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;

Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur

  1. 18.1.2019 21:59
  2. Güncelleme: 18.1.2019 22:00
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