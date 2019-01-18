Galatasaray'dan flaş Emre Çolak açıklaması
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak Emre Çolak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak Emre Çolak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.
İşte Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;
Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.
Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.
Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur
- 18.1.2019 21:59
- Güncelleme: 18.1.2019 22:00
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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