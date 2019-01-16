Modeste’nin lisansı iptal – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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’nin lisansı iptal

Modeste’nin lisansı iptal

'nın, haksız fesih gerekçesiyle bir ara 'ın da gündemine gelen 'nin lisansını iptal ettiği ileri sürüldü.

'nın, haksız fesih gerekçesiyle bir ara 'ın da gündemine gelen 'nin lisansını iptal ettiği ileri sürüldü. Tianjin ile yollarını ayıran oyuncunun men cezası alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız golcünün transferinden son anda vaçgeçmişti.
  1. 16.1.2019
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