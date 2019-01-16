Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Başkanı 'den açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması

Başkanı , Alman ekibi Stuttgart'a olan genç oyuncuları 'la ilgili açıklamada bulundu.

'a yeni takımında başarılar dileyen Cengiz, "Ozan'ın Stuttgart'a transferinin Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu" belirtti. , Galatasaraylıların merakle beklediği transfer konusunda da taraftarların gönlüne su serpti. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

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  1. 16.1.2019 16:51
  2. Güncelleme: 16.1.2019 17:15
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