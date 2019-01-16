Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi sonrasında bir açıklama yaptı.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 16:40:38
Güncelleme: 17:08:25
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Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferini, Galatasaray'ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden önemli bir başarı olarak değerlendirdi.
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Ozan'ın Stuttgart'a transferinin Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:
"Ozan henüz 19 yaşında, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş hem çok yetenekli hem de ahlaklı bir sporcumuz. Bu yaşta bir gencin sadece 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi büyük bir başarı hikayesidir.
Bu başarı hikayesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ve kendisine verdiği güven ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim'dir.
Ozan Kabak'ın başarısı Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularının ve gençlere umudunu tazelemiş, onlara rüyalarının gerçek olabileceğine dair inanç ve ilham vermiştir. Bu transfer aynı zamanda Galatasaray'ın gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden bir gelişmedir.