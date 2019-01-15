Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!
15 Ocak 2019, Salı
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- maçı ertelendi!

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!

, son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile karşı karşıya geleceği maç ertelendi.

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  1. 15.1.2019 19:03
  2. Güncelleme: 15.1.2019 19:51
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