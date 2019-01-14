İstanbul’a beklerken Dubai’ye gitti

Bafetimbi Gomis'in ayrılığı sonrasında santrfor transferini dört gözle bekleyen Galatasaray taraftarı muradına erecek gibi görünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Çin takımı Guangzhou Evergrande ile sözleşmesinin sonuna gelen Alan Carvalho ile el sıkıştığı ifade ediliyordu. Hatta, alacağı yıllık ücretin bile belli olduğu, bu hafta İstanbul'a geleceği yüksek sesle konuşuluyordu.



TALİSCA ATTI

Ancak yine beklenen olmadı ve imzaya beklenen Alan'ın, Talisca'nın yaptığı paylaşımın ardından Guangzhou'nun Dubai'deki hazırlık kampına gittiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bir kez daha hayal kırıklığına uğrarken gözler yeniden transferde sessizliğe bürünen yönetime döndü.



G.SARAY'I FORVETİNE BENİ DE ONA KAVUŞTUR!

Galatasaray taraftarlarının forvet hasreti tavan yaptı. Sarı-kırmızlı taraftarlar konuyla ilgili Twitter'da yüzlerce mesaj paylaşırken @madamgala isimli kullanıcının tweet'i dikkat çekenler arasında yer aldı. Mangala mesajında, "Bilmiyordu ki onu Galatasaray'a forvet beklediğim gibi beklediğimi... Allah'ım seveni sevdiğine, Galatasaray'ı forvetine beni de ona kavuştur. Biliyorsun kişiyi konuyu AMİN" diye yazdı.



ALAN KİMDİR?

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Alan, 3 sezondur Guangzhou Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan Carvalho, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg takımlarının formalarını giydi. Alan'ın Çin'deki sözleşmesinin son günlerine girildi.