Galatasaray ile anlaşan Marcao'dan Chaves'e veda – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ile anlaşan 'dan Chaves'e veda

Galatasaray ile anlaşan Marcao'dan Chaves'e veda

'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu (), için veda mesajı yayımladı.

'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu (), için veda mesajı yayımladı.

hesabından paylaştığı mesajla kulübüne veda eden Marcao, "Bugün, bana çok destek olan kulübümdeki son maçıma çıkacağım. Her şey için teşekkür ederim. Minnettarım. Sanırım Chaves'teki kariyerimi en iyi özetleyen kelime bu olur. Bu kulübe geldiğim günden beri hep hoş karşılandım. Yeni maceralar için takımdan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Bundan sonra Chaves'i desteklemeye devam edeceğim. Kaptanınızdan sevgilerle." ifadelerini kullandı.

Portekiz liginde Tondela ile bu akşam oynanacak 17. hafta maçının ardından Chaves'ten ayrılacak Marcao'nun yarın 'a gelmesi bekleniyor.

  1. 13.1.2019 18:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ile anlaşan Marcao'dan Chaves'e veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN