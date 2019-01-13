Alan adım adım Galatasaray'a
Galatasaray'ın forvet hattına eklemek istediği Alan için Flamengo engeli ortadan kalktı...
YUTO 3 MAÇ YOK
Asya Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo 9-23 Ocak tarihlerinde Galatasaray formasından uzak kalacak. 3 Şubat'ta İstanbul'da olması beklenilen yıldız Ankaragücü, Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında oynayamayacak.
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İdari menajer Şükrü Hanedar'ın Villareal'de oynayan Karl Toko Ekambi'yi istediği bildirildi. Ekambi'nin avukatının bu teklifi Villareal kulübü ile görüşmek için Hanedar'dan 15 Ocak'a kadar süre istediği gelen bilgiler arasında..
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Villareal'in 18 milyon euro'ya aldığı ama istediği kadar faydalanamadığı 26 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kiralayabileceği ifade ediliyor.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Alan adım adım Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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