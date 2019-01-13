Alan adım adım Galatasaray'a
13 Ocak 2019, Pazar
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Alan adım adım 'a

Alan adım adım Galatasaray'a

'ın forvet hattına eklemek istediği Alan için Flamengo engeli ortadan kalktı...

Brezilyalı oyuncunun, yıllık 6 milyon dolar'lık talebini karşılaşamaya yanaşmayan Rio yönetimi, Gabigol'le anlaşma yapmayı tercih etti.

YUTO 3 MAÇ YOK

Asya Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo 9-23 Ocak tarihlerinde formasından uzak kalacak. 3 Şubat'ta İstanbul'da olması beklenilen yıldız Ankaragücü, ve karşılaşmalarında oynayamayacak.

LİSTEYE EKLENDİ

İdari menajer Şükrü Hanedar'ın Villareal'de oynayan Karl Toko Ekambi'yi istediği bildirildi. Ekambi'nin avukatının bu teklifi Villareal kulübü ile görüşmek için Hanedar'dan 15 Ocak'a kadar süre istediği gelen bilgiler arasında..

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Villareal'in 18 milyon euro'ya aldığı ama istediği kadar faydalanamadığı 26 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kiralayabileceği ifade ediliyor.
  1. 13.1.2019
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