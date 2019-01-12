Galatasaray'da kadın voleybol takımına transfer
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da transfer

HDI Sigorta Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve ABD'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

  1. 13.1.2019 01:19
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