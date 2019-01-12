Galatasaray'da transfer
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve ABD'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a Galatasaray kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
- 13.1.2019 01:19
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Galatasaray'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.