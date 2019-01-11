Muslera ile 5'te 5
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Fernando Muslera hakkında merak edilenleri yanıtladı. Uruguaylı kalecinin sorulan 5 soruya verdiği cevaplar şunlar:
Türkıye'nin en sempatik futbolcusu kim?
- Benden sonra Mariano.
Sneijder'ı tekrar takımda görmek ister misiniz?
- Kesinlikle isterim.
Süper Lig'de en çok beğendiğin kaleci kim?
- Bütün kaleciler benim için iyi. Özel bir isim söyleyemem.
Bu zamana kadar en çekindiğiniz forvet kim oldu?
- Bize gelene kadar beni en çok zorlayan forvet Burak Yılmaz'dı.
Takımda en iyi anlaştığı futbolcu kim? -
Selçuk İnan. Geldiğim ilk günden beri beraberiz. Bütün zorluklarda bana yardımcı oldu. İyi günlerde, kötü günlerde çok şey atlattık...
FATİH TERİM'E 3 BİN TL CEZA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 16 Temmuz 2017'de İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 'basit yaralama' suçundan Terim'e 3 bin lira para cezası verdi.
FİLEDE RAKİP KULA BELEDİYE
Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray ikinci yarıya Jeopark Kula Belediye maçıyla başlıyor. Karşılaşma bugün saat 19.00'da Burhan Felek'te oynanacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi sarıkırmızılılar 3-2 kazanmıştı.
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Muslera ile 5'te 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.