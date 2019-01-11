Türkıye'nin en sempatik futbolcusu kim?

- Benden sonra Mariano.



Sneijder'ı tekrar takımda görmek ister misiniz?

- Kesinlikle isterim.



Süper Lig'de en çok beğendiğin kaleci kim?

- Bütün kaleciler benim için iyi. Özel bir isim söyleyemem.



Bu zamana kadar en çekindiğiniz forvet kim oldu?

- Bize gelene kadar beni en çok zorlayan forvet Burak Yılmaz'dı.



Takımda en iyi anlaştığı futbolcu kim? -

Selçuk İnan. Geldiğim ilk günden beri beraberiz. Bütün zorluklarda bana yardımcı oldu. İyi günlerde, kötü günlerde çok şey atlattık...



FATİH TERİM'E 3 BİN TL CEZA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 16 Temmuz 2017'de İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 'basit yaralama' suçundan Terim'e 3 bin lira para cezası verdi.



FİLEDE RAKİP KULA BELEDİYE



Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray ikinci yarıya Jeopark Kula Belediye maçıyla başlıyor. Karşılaşma bugün saat 19.00'da Burhan Felek'te oynanacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi sarıkırmızılılar 3-2 kazanmıştı.