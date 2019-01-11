Muslera ile 5'te 5
11 Ocak 2019, Cuma
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Muslera ile 5'te 5

Muslera ile 5'te 5

'ın sevilen yıldızı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Uruguaylı kalecinin sorulan 5 soruya verdiği cevaplar şunlar:

Türkıye'nin en sempatik futbolcusu kim?
- Benden sonra Mariano.

Sneijder'ı tekrar takımda görmek ister misiniz?
- Kesinlikle isterim.

Süper Lig'de en çok beğendiğin kaleci kim?
- Bütün kaleciler benim için iyi. Özel bir isim söyleyemem.

Bu zamana kadar en çekindiğiniz forvet kim oldu?
- Bize gelene kadar beni en çok zorlayan forvet 'dı.

Takımda en iyi anlaştığı futbolcu kim? -
. Geldiğim ilk günden beri beraberiz. Bütün zorluklarda bana yardımcı oldu. İyi günlerde, kötü günlerde çok şey atlattık...

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  1. 11.1.2019
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