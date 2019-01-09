Serdar Aziz'de flaş gelişme!
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in takımda düşünmediği Serdar Aziz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoperin alacaklarını tahsil etmek için Galatasaray'a ihtarname çektirmeye hazırlandığı iddia edildi.
'GENEL KURUL' ŞART İDDİASI
Ziraat Bankası'nın tüm kulüplerin borçlarını yapılandıracağını açıklamasının ardından gözler Galatasaray Yönetim Kurulu'na çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz'in bu konuya sıcak baktığı öğrenilirken, camianın önde gelen isimleri, alınacak borç için genel kurul kararı gerektiğini iddia etti.
KAFA PROBLEMİNİ İMPARATOR ÇÖZDÜ
Geçtiğimiz yıl ve önceki sezon 26 kafa golü yiyen Galatasaray, Fatih Terim'le bu krizi çözdü. İmparator'un teknik direktörlüğünde bu soruna çare bulan sarıkırmızılılar, İngiltere Premier Lig lideri Liverpool ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Ligi'de kafa golü yemeyen iki takımdan biri oldu.
DİVAN TOPLANIYOR
Galatasaray'ın ocak ayı divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantı saat 13.30'da başlayacak. Oturum; Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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