İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoperin alacaklarını tahsil etmek için Galatasaray'a ihtarname çektirmeye hazırlandığı iddia edildi.



'GENEL KURUL' ŞART İDDİASI

Ziraat Bankası'nın tüm kulüplerin borçlarını yapılandıracağını açıklamasının ardından gözler Galatasaray Yönetim Kurulu'na çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz'in bu konuya sıcak baktığı öğrenilirken, camianın önde gelen isimleri, alınacak borç için genel kurul kararı gerektiğini iddia etti.



KAFA PROBLEMİNİ İMPARATOR ÇÖZDÜ



Geçtiğimiz yıl ve önceki sezon 26 kafa golü yiyen Galatasaray, Fatih Terim'le bu krizi çözdü. İmparator'un teknik direktörlüğünde bu soruna çare bulan sarıkırmızılılar, İngiltere Premier Lig lideri Liverpool ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Ligi'de kafa golü yemeyen iki takımdan biri oldu.



DİVAN TOPLANIYOR



Galatasaray'ın ocak ayı divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantı saat 13.30'da başlayacak. Oturum; Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek.