Galatasaray Eskişehirspor maçında gol yağmuru
08 Ocak 2019, Salı
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öne geçmişti ama... Maçta tam 6 gol!

Galatasaray öne geçmişti ama... Maçta tam 6 gol!

Spor Toto 'in ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren , ile yaptı. Galatasaray, maçta 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

'ın gollerini 10. dakikada Sinan Gümüş, 24'te Yunus Akgün, 71'de Ömer Faruk kendi kalesine attı. 'un gollerini ise 22'de Halil İbrahim, 75'te Talha Erdoğan, 84'te Utku kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve genç futbolcularla mücadele eden Eskişehirspor, Galatasaray'a karşı büyük bir direnç gösterdi.

Galatasaray maça İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat 11'iyle çıktı.

  1. 8.1.2019 17:04
  2. Güncelleme: 8.1.2019 17:06
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