Galatasaray öne geçmişti ama... Maçta tam 6 gol!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Galatasaray, Eskişehirspor ile hazırlık maçı yaptı. Galatasaray, maçta 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Sinan Gümüş, 24'te Yunus Akgün, 71'de Ömer Faruk kendi kalesine attı. Eskişehirspor'un gollerini ise 22'de Halil İbrahim, 75'te Talha Erdoğan, 84'te Utku kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve genç futbolcularla mücadele eden Eskişehirspor, Galatasaray'a karşı büyük bir direnç gösterdi.
Galatasaray maça İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat 11'iyle çıktı.
- 8.1.2019 17:04
- Güncelleme: 8.1.2019 17:06
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Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Galatasaray öne geçmişti ama... Maçta tam 6 gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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