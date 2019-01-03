Serdar Aziz rötar yaptı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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rötar yaptı

Serdar Aziz rötar yaptı

, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan 'den yoksun başladı.

, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan 'den yoksun başladı. Dün yapılması beklenen Fatih Terim-Serdar Aziz görüşmesi gerçekleşmedi. İkili arasındaki görüşmenin bugün yapılması ihtimali bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Serdar'ın Terim'den özür dilemesi ve milli oyuncuya 'af' çıkması bekleniyor.

  1. 3.1.2019
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