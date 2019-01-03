Serdar Aziz rötar yaptı
Galatasaray, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan Serdar Aziz'den yoksun başladı.
Galatasaray, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan Serdar Aziz'den yoksun başladı. Dün yapılması beklenen Fatih Terim-Serdar Aziz görüşmesi gerçekleşmedi. İkili arasındaki görüşmenin bugün yapılması ihtimali bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Serdar'ın Terim'den özür dilemesi ve milli oyuncuya 'af' çıkması bekleniyor.
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Yorum
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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