Serdar Aziz rötar yaptı

Galatasaray, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan Serdar Aziz'den yoksun başladı. Dün yapılması beklenen Fatih Terim-Serdar Aziz görüşmesi gerçekleşmedi. İkili arasındaki görüşmenin bugün yapılması ihtimali bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Serdar'ın Terim'den özür dilemesi ve milli oyuncuya 'af' çıkması bekleniyor.