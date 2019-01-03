İlk adımı attı

Takımdan ayrılması beklenen Maicon için Brezilya'nın Flamengo Kulübü harekete geçti. Brezilyalılar, oyuncunun satış şartlarını sorarken Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Maicon'un ilk tercihinin ülkesine dönmek olduğu öğrenildi.