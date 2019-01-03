İlk adımı attı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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İlk adımı attı

İlk adımı attı

Takımdan ayrılması beklenen için 'nın Flamengo Kulübü harekete geçti.

Takımdan ayrılması beklenen için 'nın Flamengo Kulübü harekete geçti. Brezilyalılar, oyuncunun satış şartlarını sorarken 'ın 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. 'dan da teklifler alan Maicon'un ilk tercihinin ülkesine dönmek olduğu öğrenildi.

  1. 3.1.2019
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