Garry için geliyorlar
Rodrıgues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al İttihad yetkilileri, bu hafta içinde İstanbul'a geliyor.
Rodrıgues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al İttihad yetkilileri, bu hafta içinde İstanbul'a geliyor. Araplar, sarı-kırmızılılardan gelen olumlu mesaj sonrası pazarlıklara yüz yüze devam edecek. Al İttihad'ın, 10 milyon euro seviyesinde bir rakamla bu transferi bitirme ihtimali bulunuyor. Emre- Rodrigues takası ihtimali de ortadan kalkmış olacak.
YÜZDE 20'Sİ PAOK'A
Galatasaray, bu satışı gerçekleştirmesi halinde satıştan bir önceki kulübü PAOK'a gelirden yüzde 20'lik pay ödeyecek.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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