Garry için geliyorlar – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Garry için geliyorlar

Garry için geliyorlar

Rodrıgues'in transferi için 'ın kapısını çalan Al İttihad yetkilileri, bu hafta içinde 'a geliyor.

Rodrıgues'in transferi için 'ın kapısını çalan Al İttihad yetkilileri, bu hafta içinde 'a geliyor. Araplar, sarı-kırmızılılardan gelen olumlu mesaj sonrası pazarlıklara yüz yüze devam edecek. Al İttihad'ın, 10 milyon euro seviyesinde bir rakamla bu transferi bitirme ihtimali bulunuyor. Emre- takası ihtimali de ortadan kalkmış olacak.

YÜZDE 20'Sİ PAOK'A
Galatasaray, bu satışı gerçekleştirmesi halinde satıştan bir önceki kulübü 'a gelirden yüzde 20'lik pay ödeyecek.

  1. 3.1.2019
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