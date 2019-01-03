Garry için geliyorlar

Rodrıgues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al İttihad yetkilileri, bu hafta içinde İstanbul'a geliyor. Araplar, sarı-kırmızılılardan gelen olumlu mesaj sonrası pazarlıklara yüz yüze devam edecek. Al İttihad'ın, 10 milyon euro seviyesinde bir rakamla bu transferi bitirme ihtimali bulunuyor. Emre- Rodrigues takası ihtimali de ortadan kalkmış olacak.



YÜZDE 20'Sİ PAOK'A

Galatasaray, bu satışı gerçekleştirmesi halinde satıştan bir önceki kulübü PAOK'a gelirden yüzde 20'lik pay ödeyecek.