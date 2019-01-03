Bafe Gomis: Dönebilirim

Bafetimbi Gomis, L'Equipe'e verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımdaki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'da beklediğinden fazla ilgi gördüğünü kaydeden Gomis, "Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.



YÖNETİM GÖNDERDİ

Gomis, Galatasaray'dan ayrılış hikayesini de anlattı. Takımdan ayrılmak istemediğini belirten yıldız, "33 yaşımda bütün rekorlarımı kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı" diye konuştu.