Bafe Gomis: Dönebilirim – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Bafe : Dönebilirim

Bafe Gomis: Dönebilirim

Bafetımbı , L'Equipe'e verdiği röportajda 'daki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi , L'Equipe'e verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımdaki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'da beklediğinden fazla ilgi gördüğünü kaydeden Gomis, "Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa 'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.

YÖNETİM GÖNDERDİ
Gomis, Galatasaray'dan ayrılış hikayesini de anlattı. Takımdan ayrılmak istemediğini belirten yıldız, "33 yaşımda bütün rekorlarımı kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama sözleşmeyi uzatmama kararı aldı" diye konuştu.

  1. 3.1.2019
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