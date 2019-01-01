Ara transfer dönemine hareketli giren Galatasaray'da savunma hattı da elden geçecek. Serdar Aziz ile büyük ölçüde yollarını ayıracak olan Cimbom, Maicon'u da satacak. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isim İnter'de forma giyen Miranda... Taffarel'in Brezilyalı yıldız ile yeni yıl tatilinde bir araya geldiği ve 'Galatasaray'a gelme' sözü aldığı belirtiliyor.



KİRALIK FORMÜLÜ



İnter ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miranda, tıpkı Nagatomo gibi kadroya katılacak. Öncelikle kiralanacak ve başarılı olursa bonservisi alınacak.



OZAN KABAK'A TERiM KALKANI



Galatasaray'da gündem Ozan Kabak. Genç stoper için son sözü Fatih Terim söyleyecek. Terim'in tatil dönüşü genç oyuncuyla bir araya geleceği ifade edildi. Kulübün açıklamasında, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan'ın anlaşma yenilemek istemediği belirtilmişti.