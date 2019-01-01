Galatasaray'da defansa Miranda
Miranda için Galatasaray'a müjdeyi kaleci antrenörü Claudio Taffarel verdi; Miranda, Nagatomo gibi gelecek.
Ara transfer dönemine hareketli giren Galatasaray'da savunma hattı da elden geçecek. Serdar Aziz ile büyük ölçüde yollarını ayıracak olan Cimbom, Maicon'u da satacak. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isim İnter'de forma giyen Miranda... Taffarel'in Brezilyalı yıldız ile yeni yıl tatilinde bir araya geldiği ve 'Galatasaray'a gelme' sözü aldığı belirtiliyor.
KİRALIK FORMÜLÜ
İnter ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miranda, tıpkı Nagatomo gibi kadroya katılacak. Öncelikle kiralanacak ve başarılı olursa bonservisi alınacak.
OZAN KABAK'A TERiM KALKANI
Galatasaray'da gündem Ozan Kabak. Genç stoper için son sözü Fatih Terim söyleyecek. Terim'in tatil dönüşü genç oyuncuyla bir araya geleceği ifade edildi. Kulübün açıklamasında, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan'ın anlaşma yenilemek istemediği belirtilmişti.
- 1.1.2019
- İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensi Arber Zeneli
- Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü
- 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste
- Juventuslu Benatia Beşiktaş'a haber gönderdi!
- Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Galatasaray'da defansa Miranda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.