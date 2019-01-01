Galatasaray Leipzig'le hazırlık maçı yapacak
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayıp, 5 Ocak Cumartesi günü kamp için Antalya'ya gidecek. Galatasaray, 12 Ocak'ta Almanya'da Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatan sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Fatih Terim, 9 gün izin verdi.
Sezonun ikinci yarısı için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek Galatasaray, çalışmalarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek. 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Galatasaray, kamp döneminin sonunda ise Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak hazırlık maçı, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00 başlayacak.
Bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.
- 1.1.2019 13:15
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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