Galatasaray Leipzig'le hazırlık maçı yapacak
01 Ocak 2019, Salı
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'le hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Leipzig'le hazırlık maçı yapacak

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayıp, 5 Ocak Cumartesi günü kamp için 'ya gidecek. , 12 Ocak'ta Almanya'da ile hazırlık maçı oynayacak.

Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatan sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Fatih Terim, 9 gün izin verdi.

Sezonun ikinci yarısı için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek Galatasaray, çalışmalarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek. 5 Ocak Cumartesi günü 'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Galatasaray, kamp döneminin sonunda ise Almanya temsilcisi ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak hazırlık maçı, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00 başlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.

  1. 1.1.2019 13:15
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