Galatasaray 2018 yılına damga vurdu
Galatasaray için 2018 keyifli geçti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 21. kez şampiyonluğa ulaşırken, Bafetimbi Gomis de 29 golle, Alex de Souza’nın rekorunu tarihe gömdü
Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, 2018 yılını keyifli kapatıyor. Cimbom geride bıraktığımız yılda bir kez daha mutlu sona ulaştı. Başkanlıkta Dursun Özbek ve teknik direktörlükte İgor Tudor ile başladığı sezonda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ikilisiyle yola devam eden Galatasaray tarihindeki 21. şampiyonuluğu kazandı. Birçok kritik virajı "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim'in ustalığıyla rahat şekilde dönen sarı-kırmızılılar sezon sonunda bir kez daha büyük bir sevinç yaşadı.
GOMIS ŞOV YAPTI
Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Bafetimbi Gomis de büyük bir onurun sahibi oldu. Fransız yıldız sezonu 29 golle tamamlayarak krallık tacını taktı. Gomis ayrıca, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsane ismi Alex de Souza'yı da gol sayısında solladı. 28 gollü Alex'i geçen 33 yaşındaki yıldız, Süper Lig tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. Şampiyonluk görüntüleri yine görülmeye değerdi. Bafetimbi Gomis sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal takımına satıldı.
MAÇ GİBİ İDMANLAR
Sarı-kırmızılılar, 2018 yılı içinde iki idmanını taraftara açtı. Türk Telekom Stadı'ndaki çalışmalara adeta taraftar yağdı. Galatasaray öncelikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi öncesi idmanı statta yaptı. 28 bin kişi olağanüstü görüntüler oluşturdu. Bu sezon da Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık antrenman gerçekleşti. 41 bin kişi ile rekorlar kırıldı.
CENGİZ'DEN 2'DE 2
2018 yılı içinde Galatasaray iki kritik seçime gitti. Mustafa Cengiz her iki seçimde de rakiplerini yenerek başkan seçildi. İlkinde seçim kararı alan Dursun Özbek'i arkasında bıraktı. İkincisinde ise Dursun Özbek ve Ozan Korkut'un listelerini geçti.
EUROCUP'TA TARİHİ ZAFER
Avrupa Fatihi lakaplı kulüp bu unvanını kadınlar basketbolda bir kez daha kupayla taçlandırdı. Galatasaray'ın kadın basketbol şubesi Eurocup finalinde İtalya'nın Venezia takımını mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Aslan bu kupayı 2. kez kazandı. Bir defa da Euroleague'i müzesine götürmüştü.
AVRUPA'DA 3 KUPA!
Galatasaray kadın basketbol şubesi, Avrupa'dan 3. kupayı da getirdi. Eurocup'u bu sezonla birlikte ikinci kez kazanan 'Susturmak istiyorlar' sarı-kırmızılıların Euroleague şampiyonluğu da bulunuyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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