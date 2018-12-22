Galatasaray Sivasspor'a hazır
Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 22.12.2018 21:55
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Galatasaray Sivasspor'a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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