Galatasaray Sivasspor'a hazır
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'a hazır

Galatasaray Sivasspor'a hazır

'de yarın evinde ile karşılaşacak olan hazırlıklarını tamamladı.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

, Demir Grup karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 22.12.2018 21:55
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