Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi kura çekiminde Napoli, Chelsea, Arsenal gibi devlerden kaçarken Benfica ile eşleşti. Cimbom kuradan belki 'lokum' çekmedi ancak yine de dişine göre bir takım geldi. Galatasaraylıları en çok umutlandıran Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında Porto ile oynadığı 2 maç. Sarı-kırmızılılar Porto'ya karşı 12 net şans bulmuş, ancak net bir golcüsü olmadığı için rakibine yenilmişti.



BİR GOLCÜYE BAKAR

Fatih Terim devre arasında takıma mutlaka 2 forvet istiyor. Bunu da yönetime iletmişti. Benfica'nın Porto'ya göre daha düşük kalibreli bir takım olması, bitirici bir forvet alınırsa Aslan'ın tur şansını artıracak. Yine de köklü bir tarihi olduğunu unutmamak gerekiyor. Benfica, Türk takımlarıyla 5 kez eşleşti. Bu turların tamamını Portekiz devi geçti. Fatih Terim ve öğrencileri ise 2000'deki başarıyı tekrarlamak istiyor.



TAKIMIN YILDIZI: EDUARDO SALVİO

Benfica kadrosunda birçok önemli yıldız barındırıyor. Bunlardan biri de tecrübeli kanat oyuncusu Eduardo Salvio. Golleri ve asistleriyle tabelayı değiştiren bir futbolcu olan Salvio Benfica formasını 253 kez taşıdı. 60 gol kaydederken, 54 defa da asist yaptı. Jonas, Seferovic, Cervi, Fernandes, Zivkovic ve Pizzi gibi yıldızları da kadrosunda barındırıyor.



LİGDE 4. SIRADA

18 takımlı Portekiz Ligi'nde 13. hafta itibariyle 4. sırada bulunan Benfica; 9 galibiyet, 2 yenilgi, 2 de beraberlik aldı. 25 gol kaydetti. Kalesinde 11 gol gördü.



4-3 GERİDE

Galatasaray, Portekiz kulüpleriyle 7 maç yaptı. Bunların 3'ünü kazanırken, 4'ünde sahadan yenik ayrıldı. 9 gole karşılık, kalesinde 10 gol gördü.



BAŞARILARI

Şampiyon Kulüpler Kupası (2) Lig şampiyonluğu (36) Kupa şampiyonluğu (26) Federasyon Kupası (7) Portekiz Süper Kupası (7)



DEVLER LİGİ'NDEN GELDİ

Benfica da tıpkı G.Saray gibi Kupa 2'ye Devler Ligi'nden 3. olarak geldi. Portekiz ekibi, Bayern Münih ve Ajax'ın ardından 3. oldu. Grupta AEK'yı arkasında bıraktı.



E GRUBU MAÇLARI

Benfica-AEK: ................ 1-0

B.Münih-Benfica: .....5-1

Benfica-Ajax: ................ 1-1

Ajax-Benfica: ................ 1-0

AEK-Benfica: ................ 2-3

Benfica-B.Münih: .........0-2



GEÇMİŞTEKİ G.SARAY-BENFİCA EŞLEŞMELERİ

06.11.2008

Benfica-G.Saray:........ 0-2 Emre Aşık, Ümit Karan

12.11.2011

Benfica-G.Saray:......... 2-0

21.10.2015

G.Saray-Benfica:........ 2-1 Selçuk İnan, Podolski

03.11.2015

Benfica-G.Saray:......... 2-1 Podolski



GOLLERİ NASIL ATTI

Açık oyun:......... 23 (%94)

Penaltı: ....................1 (%4)

Kendi kalesine:....... 1 (%4)



GOLLERİ NASIL YEDİ

Açık oyun: ........... 6 (%55)

Penaltı: ..................2 (%18)

Duran top: .............. 1 (%9)

Kontratak: ............... 1 (%9)

Kendi kalesine: ...... 1 (%9)



YUSUF GÜNAY: (G.SARAY BAŞKAN YARDIMCISI)

"Benfica eşleşmesi güzel bir kura oldu. Biz yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kuradan da yüzümüzün akıyla çıkacağımıza eminim."



LEVENT TÜZEMEN: (FOTOMAÇ YAZARI)

"G.Saray, Porto maçındaki oyununu oynarsa iki maçta çok farklı skorlar elde edebilir. Galatasaray'ın çektiği kura bu takımlar arasında en makul takım olarak düşünüyorum."



UĞUR KARAKULLUKÇU: (A SPOR YORUMCUSU)

"Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler, böyle bir seribaşı grubu uzun senelerdir görmemiştim son 32'de... Zenit'le Benfica'ya sevinecek hale geldik."