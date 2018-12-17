Adebayor tavsiye verdi!

Başakşehır - Galatasaray karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından Adebayor, Türk futbolunun parlayan yıldızı Ozan Kabak'a sarıldı. Genç futbolcuya bir süre bir şeyler anlattı. Ozan'a ne konuştuğu sorulan Togolu golcü, "Fransa'da oynadım, İngiltere'de oynadım, Real Madrid'de oynadım... Ozan herkesin gözdesi. Avrupa potansiyeli var. Tavsiyeler verdim" dedi.