Adebayor tavsiye verdi!
19 Mart 2019, Salı
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tavsiye verdi!

Adebayor tavsiye verdi!

, maç sonrası ile ne konuştuğunu anlattı.

Başakşehır - karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından , Türk futbolunun parlayan yıldızı 'a sarıldı. Genç futbolcuya bir süre bir şeyler anlattı. Ozan'a ne konuştuğu sorulan Togolu golcü, "Fransa'da oynadım, İngiltere'de oynadım, Real Madrid'de oynadım... Ozan herkesin gözdesi. Avrupa potansiyeli var. Tavsiyeler verdim" dedi.

  1. 17.12.2018
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