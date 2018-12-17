Adebayor tavsiye verdi!
Adebayor, maç sonrası Ozan Kabak ile ne konuştuğunu anlattı.
Başakşehır - Galatasaray karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından Adebayor, Türk futbolunun parlayan yıldızı Ozan Kabak'a sarıldı. Genç futbolcuya bir süre bir şeyler anlattı. Ozan'a ne konuştuğu sorulan Togolu golcü, "Fransa'da oynadım, İngiltere'de oynadım, Real Madrid'de oynadım... Ozan herkesin gözdesi. Avrupa potansiyeli var. Tavsiyeler verdim" dedi.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
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Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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