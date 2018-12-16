Galatasaray penaltıdan ilk golünü buldu
Bu sezon yediği penaltı gollerde rekora yaklaşan sarı-kırmızılılar, ilk kez beyaz noktadan sevindi.
Bu sezon yediği penaltı gollerde rekora yaklaşan sarı-kırmızılılar, ilk kez beyaz noktadan sevindi. Aslan, Eren Derdiyok'un 30. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.
DÖRDÜNCÜ GOL ASLAN'DAN
Başakşehir, Galatasaray maçında bu sezon Süper Lig'de evindeki 4. golü yedi. Turuncu- lacivertliler, evindeki Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden tamamlamış, Akhisar, Y. Malatya ve Sivas'ı ise tutamamıştı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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