Galatasaray penaltıdan ilk golünü buldu

Bu sezon yediği penaltı gollerde rekora yaklaşan sarı-kırmızılılar, ilk kez beyaz noktadan sevindi. Aslan, Eren Derdiyok'un 30. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.

DÖRDÜNCÜ GOL ASLAN'DAN

Başakşehir, Galatasaray maçında bu sezon Süper Lig'de evindeki 4. golü yedi. Turuncu- lacivertliler, evindeki Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden tamamlamış, Akhisar, Y. Malatya ve Sivas'ı ise tutamamıştı.