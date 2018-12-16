Galatasaray penaltıdan ilk golünü buldu – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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penaltıdan ilk golünü buldu

Galatasaray penaltıdan ilk golünü buldu

Bu sezon yediği penaltı gollerde rekora yaklaşan sarı-kırmızılılar, ilk kez beyaz noktadan sevindi.

Bu sezon yediği penaltı gollerde rekora yaklaşan sarı-kırmızılılar, ilk kez beyaz noktadan sevindi. Aslan, 'un 30. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon 'de ilk kez ağları havalandırdı.

DÖRDÜNCÜ GOL ASLAN'DAN
, maçında bu sezon Süper Lig'de evindeki 4. golü yedi. Turuncu- lacivertliler, evindeki , , ve maçlarını gol yemeden tamamlamış, Akhisar, Y. ve 'ı ise tutamamıştı.

  1. 16.12.2018
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