Galatasaray'da Porto maçının hazırlıkları başladı – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Porto maçının hazırlıkları başladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında 'yu konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 9.12.2018 14:05
  2. Güncelleme: 9.12.2018 15:01
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Porto maçının hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN